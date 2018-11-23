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İBB'den öğretmenlere '24 Kasım' indirimi

İBB, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler için BELTUR köşkleri ve sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim uyguladı. İSPARK'a ait otoparklar da öğretmenlere ücretsiz olacak.

AA | 23.11.2018 - 12:19..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çeşitli indirim uygulamaları ve etkinlerle kutluyor. Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, BELTUR köşkleri ve sosyal tesislerinde 23-24-25 Kasım tarihlerinde öğretmenlere yüzde 20 indirim uygulanacak.

YÜZDE 15 İNDİRİM YAPABİLECEK

Sosyal tesisleri ziyaret eden öğretmenlere çiçek takdim edilecek. İBB İştiraki Ağaç A.Ş. de özel indirim uygulayacak, öğretmenler Bahçe Market'ten alışverişlerini yüzde 15 indirimle yapabilecek.

Kent genelinde yaklaşık 500 noktada 100 bin araç kapasitesiyle açık, katlı ve yol üstü hizmet veren İSPARK'a ait otoparklar da öğretmenlere ücretsiz olacak. Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa ekipleri 39 ilçenin Milli Eğitim Müdürünü ve öğretmenlerini ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim edecek.

400 ÖĞRETMENE KARANFİL

İBB Çocuk Meclisi de okulları ziyaret ederek 400 öğretmene karanfil verecek. Gençlik Meclisi ise "İstanbul'a hoş geldin öğretmenim" temasıyla kente tayin olan ve yeni atanan 2 bin 500 öğretmenin katılımıyla program düzenleyecek.

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