İBB'den sokakta kalan evsizlere sıcak yuva

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, psikolojik, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan ve soğuk kış aylarında sokakta veya terk edilmiş mekânlarda yaşayan vatandaşlara barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlar ile sahip çıkıyor. Sokakta yaşayan kimsesizler Esenyurt’taki misafirhanede ağırlanırken, kadınlar ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi’nde misafir ediliyor.

AÇIK KAPI SİSTEMİ

Misafirhanede beslenme, barınma, temel sağlık hizmetleri, ilaç hizmeti, öz bakım ve hijyen, giyim yardımı ve memlekete gitmek isteyenleri memleketlerine göndermek gibi hizmetler veriliyor. Misafirhane kış döneminde (Aralık ve mart ayları içerisinde), açık kapı sistemi ile çalışıyor. Sosyal çalışmacılar vasıtasıyla, sosyal incelemeleri yapılarak huzurevi, kadın sığınma evi, bakım evleri gibi kurumlarda kalması uygun olanlar ise bu kurumlara yerleştiriliyor.

92 PERSONEL HİZMET VERİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin evsiz vatandaşlara kış hizmeti çalışmaları 22 Kasım’da başladı. Uygulama kapsamında, 459 erkek Esenyurt'taki merkeze, 11 kadın ise Kayışdağı Darülaceze Merkezi'ne olmak üzere toplam 470 kişi yerleştirildi. Evsizlere toplam 92 personel hizmet ediyor. İBB Darülaceze Müdürlüğü evsizlere kış hizmeti kapsamında geçen yıl kış döneminde Esenyurt Misafirhanesi’nde 2 bin 910 evsiz bireye hizmet vermişti.

Vatandaşların gördükleri evsizleri, 153 İBB Beyaz Masa’ya bildirmeleri halinde Zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerden araçlarla alınarak misafir edilecekler. İhbarlar ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, Zabıta Birimleri ve Polis vasıtasıyla yapılabileceği gibi evsiz kişiler bizzat kendileri de merkeze başvuruda bulunabiliyor.

Bu sene evsiz vatandaşlar Atatürk Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi ESENYURT İBB İSTAÇ eğitim merkezinde konaklayacaklar. İBB ekipleri evsiz vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor.

EVSİZ VATANDAŞLARA VERİLEN HİZMETLER

Bilgi işlem –kayıt, banyo ve berber hizmetleri, barınma yatak ve temizlik hizmeti, üç öğün sıcak yemek, kumanya ve çay dağıtımı, çay dağıtımı, sağlık ve reçete hizmeti, kılık kıyafet hizmetleri, memlekete gönderme hizmeti, huzurevi ve bakım evine yerleştirme hizmetleri, aileye teslim hizmeti, acil müdahale ve sağlık hizmetleri, sosyal servis hizmetleri, 18 yaş altı çocukları yurtlara yerleştirme hizmeti, hastanelere sevk hizmeti.