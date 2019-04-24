İBB'den son günlerdeki tartışmalara ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yaptı.

Ongun'un açıklamaları şöyle oldu:

KAĞITHANE'DEKİ BİNA ÇÖKMESİ

"Kağıthane'de bölgesinde yaşanan çökme ve yıkım ve ardından yaşananlar. Tekrar vatandaşlarımızın hepsine geçmiş olsun diliyoruz. Şu an itibariyle Kağıthane'de 24 bina tahliye edilmiş durumda. Biri kontrollü olarak, 2 bina da yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ vasıtasıyla işlemler yürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu 24 binayı risk yönünden analiz ediyor.





Zemin analizleri de yapılıyor. Bu analizler önemli, çünkü orada yeniden inşayı sağlayacak olan TOKİ, bölgeyle ilgili yıkılan binaların yapımı için çalışma yapıyor. Zemin etütleri ve diğer teknik konular sonucunda yeni yapılaşmanın nerede olacağına karar verilecek. Edindiğimiz bilgiye göre İstanbul Valiliği tarafından bu 24 binaya hane başı 5 bin TL nakdi yardım yapılacaktır. İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı da o bölgedeki mağdur vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

FELAKET SENARYOLARINA ÖNLEM

İkincisi, 18 Nisan tarihli kamuoyunda veri kopyalama diye tartışılan Başkanlık imzalı yazıyla ilgili son durum. Başkanlık yazısında; 2 belediye müfettişi ve belediye uzmanlarıyla İBB'nin elektronik veri ve alt yapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapmayı ve veri tabanı alt yapı kopyalama için yetkilendirilmişlerdir.

Bu yazının amacı, her türlü felaket senaryolarına karşı kurumların, hatta özel şirketlerin kendi verileriyle ilgili bir yedeği olması gerekir. Bu yazıyla asıl hedeflenen şey, İBB'nin böyle bir yedeği var mı? Varsa bu yedek nerede muhafaza ediliyor? Bunun tespiti amaçlanmıştır.





Üstelik bu tespit müfettişler ve İBB Bilgi İşlem Daire Başkanının kontrolünde olacaktır. Bu tespitin gerekçesi de 31 Mart - 18 Nisan tarihleri arasında hem bizlere gelen, hem kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların doğruluk yapı var mı yok mu, bunun tespiti yönünde atılmış bir adımdır.

OLMAYAN KOPYALAMANIN DIŞARI ÇIKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Bunun dışında herhangi bir veri ve altyapı kopyalaması yoktur. Asla olmamıştır. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Doğal olarak kamuoyunda bazılarının senaryolar ürettiği gibi dışarıya veri çıkmamıştır. Olmayan bir kopyalamanın doğal olarak dışarıya çıkarılması da söz konusu değildir.

Başkanlık yazısından bir gün sonra, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Karar belediyemize resmi olarak tebliğ edilmiştir. Belediyemizin Hukuk Müşavirliği, ilgili müdürlüklerden mahkeme kararına cevap olmak üzere bilgi ve belge talebinde bulundu.

İBB, YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA İTİRAZ ETMEYECEK

İBB bu yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmeyecek. Hukuki süreç devam edecek. Zaten mahkemenin kurumumuzdan istemiş olduğu bilgi ve belgeler var. Bunlara cevaplarımız olacak. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği gün bu tespiti yaptırmak için adım atması, söz konusu talimatı vermesi kamu yöneticiliği sorumluluğudur. 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019 ve 18 Nisan 2019 tarihleri arasındaki veriler uyumlu mu onu tespit etmek istedik.

Zaten bu belge belge soruşturma niteliğinde bir inceleme değil, kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine hacimsel bir inceleme olacaktı. Kamuoyunda bu süreçle ilgili kafalarda soru işareti kalmasın isteriz. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda süreç devam edecektir. İBB'de resmi statüsü olmayan hiç kimse de bu sürece dahil olmayacaktır.

MEDYA A.Ş., 17 NİSAN'DA ÖDEME YAPMADIĞINI AÇIKLADI

Üçüncü konu, dün kamuoyunda sıkça tartışılan, renkli fotokopisini göstereyim, bu faturayla ilgili tartışmalar. Onunla ilgili kısa bir açıklama yapmak isteriz. Dün, kamuoyunda, İBB'nin 30 Ekim 2018 tarihinde açtığı ve 26 Kasım 2018 tarihinde İBB'nin iştiraki olan Medya A.Ş.'nin iştiraki olan ve yine Medya A.Ş.'nin kazandığı, toplam 26 milyon 585 bin TL'lik ihale sözleşmesiyle ilgili tartışmalar yaşandı.





Tartışmaların 2 boyutu vardı. Bir tanesi, söz konusu kalemler ve yanında ifade edilen rakamlarla ilgili tartışmalar. Diğeri de 26 milyon 585 bin liralık ihalenin ikinci hak edişinin ödemesiyle ilgili tarih. O tarih de 17 Nisan 2019 tarihine denk geliyordu. O belgede de ödeme tarihi olarak bu ifade ediliyor.

17 Nisan günü, aynı zamanda İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün, böyle bir ödemem yapıldığıyla ilgili konu da kamuoyunda tartışma yarattı. Şunu ifade etmek isterim, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan aldığım bilgiye göre, 17 Nisan 2019 tarihinde, ikinci hak ediş olarak 13 milyon 629 bin TL'lik bir ödeme, henüz gerçekleştirilmemiştir. Yani, 17 Nisan günü, herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Özellikle, internet sitesi ve sözleşmede yer alan diğer kalemlerin meblağlarıyla da ilgili tartışmalar var. Edindiğimiz bilgiye göre, bunların içinde personelin maaşları da dahil olmak üzere, çeşitli kalemler bulunuyor. Kuşkusuz, tüm bu iş ve işlemler, İBB'nin yetkili mercileri ve makamları tarafından incelenecektir. Her zamanki şeffaflıkla da siz değerli basın mensuplarıyla paylaşılmaya devam edecektir."

SORU-CEVAP KISMI

Ongun, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorular ve yanıtlar da şöyle oldu:

Kağıthane'deki yıkımla ilgili vatandaşlara yapılacak ödemenin meblağını ne kadar?

"İstanbul Valiliği'nin desteği vereceği ifade edildi. Rakamı benim telaffuz etmem uygun olmaz ama İBB yetkilileri tarafından bize verilen bilgi, hane başı 5 bin TL'lik bir yardım. "

Medya A.Ş.'nin dün bir açıklaması oldu. Açıklama Başkanlık bilgisi dahilinde mi yapıldı?

"Medya A.Ş.'nin yaptığı açıklama, Başkanlık makamının bilgisi dahilinde değil. Ama konu kendisini ilgilendirdiği için Medya A.Ş., bir açıklama yapmış. Konu bu."



Veri tabanıyla ilgili incelemenin şu ana için akıbeti ne oldu? Konuyla ilgili herhangi bir analiz var mı?

"Herhangi bir analiz yok. Çünkü ertesi gün İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı var. Hukuki sürecin sonunda, hukuk müşavirliğimizle de görüşülerek, Bilgi İşlem Daire Başkalığı süreci yürütecektir ama tekrar altını çizmek isteriz. Kesinlikle bir alt yapı, veri kopyalaması ve bunun dışarı sızdırılması gibi bir husus yoktur. Bunlar, sadece hayali senaryolardır."