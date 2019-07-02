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İBB'den Yavuz Sultan Selim ve Avrasya için indirim talebi

Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki geçişlere, İBB'den indirim başvurusu geldi.

AA | 02.07.2019 - 23:26..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı Haber Global ekranlarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışmalar sırasında yaşanan trafik sorununun, deniz ve metrobüs seferlerini artırarak ve 3. köprü ve Avrasya Tüneli'nde indirim sağlayarak aşılabileceği ifade etmişti.

BAŞVURU YAPILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, FSM'deki çalışma nedeniyle yaşanan trafiğe çözüm olarak sunduğu Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki indirime ilişkin başvuru, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na resmen yapıldı.

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