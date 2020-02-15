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İBB'nin fayton kararına oturma eylemi

Uzun zamandır tartışma konusu olan Adalar ilçesindeki fayton ve atlarla ilgili üretilen çözüm, faytoncuları mutlu etmedi.

İHA | 15.02.2020 - 11:41..
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İBB'nin fayton kararına oturma eylemi

Adalar'da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak.

Adalar’daki fayton plakalarının ve faytona sürülen atların İBB tarafından satın alınması faytoncu esnafını ikiye böldü.

İBB'nin fayton kararına oturma eylemi

İBB’ye fayton plakalarını satmaya karşı çıkan bazı faytoncular, Büyükada’da oturma eylemine başladı.

İBB'nin fayton kararına oturma eylemi

Adalar’da ruam hastalığı nedeniyle çok sayıda atın öldürülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tescilli fayton plakalarına büyük meblaplar ödeyerek faytonculardan satın almaya başlamıştı.

İBB'nin fayton kararına oturma eylemi

OTURMA EYLEMİ BAŞLATTILAR

Fayton ve atlarını İBB’ye satmayarak faytonlarını çalıştırmaya devam etmek isteyen faytoncular, Büyükada meydanında oturma eylemine başladı. Eylem yapan faytoncular İBB’nin kendilerine verdiği parayı kabul etmeyeceklerini bildirdi.

İBB’ye fayton plakalarını satmak istemeyenler eylemde İZLE

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