1 Hastanın kolundan kan alabilen robotlar geliştirildi Hastanelerde bulunan hastaların kollarından kan alabilen ve doktorların işini oldukça kolaylaştıran robotlarla tanışın.

2 Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu Adana'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir ay önce bacağından vurulan Ömer K., aynı yerde bu kez pompalı tüfekle boynundan vurularak yaralandı.

3 MHK'nın derbi için 2 adayı var MHK'nın önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisini, Fırat Aydınus ile Halil Umut Meler ikilisinden birine vermesi bekleniyor.

4 İBB'nin fayton kararına oturma eylemi Uzun zamandır tartışma konusu olan Adalar ilçesindeki fayton ve atlarla ilgili üretilen çözüm, faytoncuları mutlu etmedi.

5 Elektroşokun işlemediği adamı 6 kişi durdurdu ABD'de bulunan bir havalimanında elektroşokun etki göstermediği yolcu, uzun uğraşlar sonucu etkisiz hale getirildi. O anlar ise kameraya yansıdı.

6 Elazığ ve Malatya'daki esnafa faizsiz kredi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deprem bölgesindeki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini açıkladı.