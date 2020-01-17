İBB'nin fayton kararını faytoncular beğenmedi

Adalar'da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak.

Karantina sürecinin devam ettiği adalarda, atların gönderilmesi sonrasında ulaşım elektrikli araçlarla sağlanacak.

Faytoncular beklentilerinin karşılanmadığını ifade ederken, kimi ada halkı kararı destekliyor kimi ise faytonun bir nostalji olduğunu söylüyor.

Adalarda bulunan atların gönderilmesinin ardından elektrikli araçlarla yeni sisteme geçileceği belirtilirken, bu süreçte kaçak ahırların da yıkılması planlanıyor.

"BİZ EKMEĞİMİZİ KAYBETTİK, ONU İSTİYORUZ"

Faytonların durdurulması kararı öncesi faytonculuk yapan Mehmet Salih Söylemez, "Beklentimiz bunun daha çok üstündeydi. Faytoncu arkadaşlarımız da mağdur. Bir aydır burada insanlar evlerine, ekmek parası götüremiyor. Yetkililere sesimi lütfen duyurun. Bu işe bir el atsınlar. Bu insanların mağduriyetini gidersinler. Ben rakam belirtmek istemiyorum. Bunun bilir kişiler tarafından belirlenmesi gerekiyor. Yetkililer sesimizi duysun yeterlidir. En azından buranın ulaşımını bize vermeleri gerekiyordu. Şarjlı da olsa, elektrikli de olsa buradaki esnafa vermeleri gerekiyordu. Biz bunu istiyoruz, parasının peşinde değiliz. Bizim ekmeğimizi kapatmasınlar. Ekmeğimiz kapandığı zaman herkes mağdur. Biz ekmek kazanmak zorundayız. Biz ekmeğimizi kaybettik, onu istiyoruz." şeklinde konuştu.

"İBB İLE İŞİMİZ BİTMEDİ"

Kararın faytoncular açısından pek iç açıcı olmadığını dile getiren Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal da, "Henüz bizim İBB ile işimiz tam anlamıyla bitmiş değil, görüşmelerimiz devam edecek. İşe alınacak arkadaşlar noktasında, diğer konularla ilgili. Ama atların ne zaman buradan çıkacağı noktasında İBB'nin ana karada hazırlık yapması lazım. Bununla ilgili de çok ciddi bir çalışma olduğunu duydum. Alacakları atları koşturmayacaklarını, en iyi koşullarda bakacaklarını bize söylediler ama transferin ne zaman olacağını ben de bilmiyorum." dedi.