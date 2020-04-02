taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6691
Euro
7.3094
Altın
1585.54
Borsa
89085.13
Gram Altın
340.012
Bitcoin
43317.21

İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor

İBB'nin İstanbulluların kalabalık ortamda yolculuk yapmasına "organize" demesinden sonra İETT'ye ait araçların garajda boşta beklediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor

Koronavirüs vakalarının Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte başta hükümet tarafından olmak üzere birtakım tedbirler alındı.

Bu tedbirlerin en önemlisi ise sosyal mesafe...

Ancak İstanbul'da çalışmak zorunda olup toplu taşımayı kullananların sosyal mesafe kuralını uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politika yüzünden mümkün değil.

İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor

İSTANBULLULARA İETT'DE SOSYAL MESAFE KURALI YOK

İBB'nin İETT otobüsleri, metrobüs seferleri ile metro seferlerini azaltması, insanların virüse rağmen kalabalık ortamda yolculuk yapmasına sebep oldu.

ORGANİZE OLMUŞLAR...

Günlerdir sosyal medyada dolaşan İETT'deki kalabalık insan manzaralarına karşın açıklama yapan İBB, durumu organize olmuşlar diyerek “O kişiler anlaşmış, aynı saatte durağa binerek kalabalık görüntüsü sergilemeye ve algı oluşturmaya çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.

İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor

OTOBÜSLER GARAJDA BOŞTA...

Çok sayıda İstanbullu İBB'nin bu politikasına tepki gösterirken İstanbul'daki İETT garajından dikkat çeken bir fotoğraf yayınlandı.

İBB’nin sefer sayıların azaltmasıyla birlikte onlarca otobüsün garajda yattığını ortaya çıkaran görüntüler büyük infiale neden oldu.

İlginizi Çekebilir
Beyoğlu'nda iş hanında yangın: 1 ölü
Beş katlı iş hanının çatı katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'de kumar oynayan 10 kişi gözaltına alındı
Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kullanılmayan boş bir binanın bahçesinde kumar oynadıkları belirlenen şahısları yakaladı.
Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi yakalandı
Denizli’de polis ekiplerinin yakaladığı hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi adam, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır’da mezarlık ziyaretleri yasaklandı
Diyarbakır Valiliği mezarlık ziyaretlerini yasaklandığını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
595
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
23
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
143
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
60
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
17
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
4
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir