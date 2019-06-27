İBB'nin Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu paylaşımı

23 Haziran seçimlerinin kesinleşmesinin ardından Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Adliyesi'nden mazbatasını aldı, sonrasında İstanbul Büyükşehir Beleye başkanlığına vekalet eden Vali Ali Yerlikaya'dan görevini devraldı.

İmamoğlu'nun görevi devralmasının ardından İBB'nin Twitter hesabından "Başkanım" paylaşımı yapıldı.

"BAŞKANIMIZ"

Twitter hesabından "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu" yazılı paylaşım yapan İBB, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatalı görselini kullanırken paylaşım "Yeni bir başlangıç" etiketiyle yapıldı.

TWEETLER SİLİNMİŞTİ

Seçimlerin yenilenmesi sürecinden, Ekrem İmamoğlu'nun ikinci zaferini ilan etmesi sürecine kadar farklı iddiaların hedefinde olan İBB'nin Twitter hesaplarında en son tweetlerin silinmesi için duyuru hesabı askıya alınmıştı.



