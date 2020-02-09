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İBB’nin ulaşım zammı protesto edildi

İBB'nin ulaşım ücretlerine aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararı, bir grup genç tarafından protesto edildi.

Haber Merkezi | 09.02.2020 - 14:20..
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İBB’nin ulaşım zammı protesto edildi

İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kart için 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.

İBB’nin ulaşım zammı protesto edildi ViDEO

İBB’nin ulaşım zammı protesto edildi

PROTESTO EDİLDİ

İBB tarafından alınan zam kararı Şişli Mecidiyeköy’de bir grup genç tarafından protesto edildi.

Bir süre eylemlerini devam ettiren ve izinsiz olarak protesto düzenleyen gençler pankart açtı.

İBB’nin ulaşım zammı protesto edildi

Bunun üzerine polis ekipleri izinsiz eyleme müdahale ederek grup üyelerinden bazılarını gözaltına aldı. Gözaltına alınan grup üyeleri daha sonra ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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