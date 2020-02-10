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İBB’nin ulaşım zammına türkülü tepki

Bir vatandaşın, ulaşım zammına tepki olarak söylediği doğaçlama türkü, sosyal medyada ses getirdi.

İHA | 10.02.2020 - 13:52..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım araçlarında aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararına bir vatandaş, doğaçlama olarak söylediği “İstanbul’a kar geldi, ulaşıma zam geldi” türküsü ile tepki gösterdi.

ÇALGILI SÖZLÜ TEPKİ

Eline çalgı aletini alan saz aşığı vatandaş tepkisini, “İstanbul’a kar geldi, ulaşıma zam geldi. Her şey güzel oldu mu, akbiller doldu mu? Akbile zam gelince gül yüzler soldu mu? Biraz itiraf edelim millete gına deldi.” sözleri ile türkü söyleyerek belli etti.

Doğaçlama olarak söylenen sözlerin yer aldığı video ise sosyal medyada yüzlerce kullanıcı tarafından izlenerek paylaşıldı.

İBB’nin ulaşım zammına türkülü tepki

İBB’nin ulaşım zammına türkülü tepki

İBB’nin ulaşım zammına türkülü tepki

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