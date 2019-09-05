İBB'ye ait bisikletler de Yenikapı'da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimatla, belediye bünyesindeki tüm araçlar Yenikapı'da toplanmaya başladı.

Gece yarısından itibaren başlayan araç sevkiyatları, henüz son bulmadı.

Çekilen fotoğraflarda, İBB bünyesindeki bazı bisikletlerin de Yenikapı'ya götürüldüğü görüldü.

BUNLAR MI MAKAM ARACI

Zabıta ekiplerinin kullandığı araçların, kamyonetlerin ve üzerinde Hizmet Aracı yazan araçların da alanda toplanması, İBB'nin bu atağıyla ilgili soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bilindiği üzere; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanması durumunda makam araçlarının Yenikapı'da sergileneceğini söylüyordu.

İBB araçları Yenikapı'da VİDEO