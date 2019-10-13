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İbrahim Çolak'ın şampiyonluk performansı

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıyla ülkemize altın madalya getiren İbrahim Çolak, gösterdiği performansla herkesi kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Haber Merkezi | 13.10.2019 - 10:07..
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İbrahim Çolak'ın şampiyonluk performansı

İbrahim Çolak, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı yürüttüğümüz bu günlerde milli sporcularımız kazandıkları başarılarla Kahraman Mehmetçik'e moral veriyor.

İbrahim Çolak'ın şampiyonluk performansı

İBRAHİM ÇOLAK'TAN TARİHİ BAŞARI

Son olarak dün akşam ülkemize şampiyonluk sevinci yaşatan İbrahim Çolak, tüm dünyaya bir kez daha İstiklal Marşımızı dinletti.

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak dünya şampiyonu - İZLE

Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

İbrahim Çolak'ın şampiyonluk performansı

İbrahim Çolak, 14.933'lük derecesiyle şampiyon olurken, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı da elde etti.

İbrahim Çolak'ın şampiyonluk performansı

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.

MEHMETÇİK'E ARMAĞAN ETTİ

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.

Milli sporcu, madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu. "Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum." diyen İbrahim Çolak, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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