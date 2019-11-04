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İbrahim Kalın açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi | 04.11.2019 - 18:22..
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

''TEYAKKUZ HALİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz."

KARA PROPAGANDAYA DİKKAT!

Kalın: "Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor."

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