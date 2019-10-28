İbrahim Kalın, Bağdadi operasyonu hakkında konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik yaptığı operasyonda Bağdadi'nin kendini patlatarak intihar ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bu operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kalın, şunları söyledi;

"DEAŞ EN ÇOK İSLAM'A ZARAR VEREN BİR KANSERDİR"

"Askeri birimler arasında diyalog söz konusuydu. Terörle mücadelede önemli bir kazanım. Bu terör örgütü ile mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek. DEAŞ en çok İslam'a zarar veren bir bela, kanserdir.



DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde, bundan sonra da devam edecek. Özellikle Suriye sahasında, bizim kontrolümüzde olan bölgelerde DEAŞ'ın bir varlık göstermemesi, hiçbir şekilde geri gelmemesi için de çalışmalarımız sürecek.





YPG'YE KREDİ ÇIKARTMA ÇABASINI GÖRÜYORUZ

DEAŞ liderinin öldürülmesi önemli bir kazanımdır, terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişmedir. Fakat buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

Biz terörün her türüne karşıyız. DEAŞ nasıl bir terör örgütüyse YPG de terör örgütüdür. Buradan YPG'yi aklamaya dönük çabaların, bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu ifade etmek isterim."