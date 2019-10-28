taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7305
Euro
6.3598
Altın
1503.87
Borsa
99838.3
Gram Altın
277.571
Bitcoin
53954.01

İbrahim Kalın, Bağdadi operasyonu hakkında konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili; ABD'nin YPG'ye kredi sağlama çabası olduğunu belirtti.

AA | 28.10.2019 - 14:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik yaptığı operasyonda Bağdadi'nin kendini patlatarak intihar ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bu operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kalın, şunları söyledi;

"DEAŞ EN ÇOK İSLAM'A ZARAR VEREN BİR KANSERDİR"

"Askeri birimler arasında diyalog söz konusuydu. Terörle mücadelede önemli bir kazanım. Bu terör örgütü ile mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek. DEAŞ en çok İslam'a zarar veren bir bela, kanserdir.

DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde, bundan sonra da devam edecek. Özellikle Suriye sahasında, bizim kontrolümüzde olan bölgelerde DEAŞ'ın bir varlık göstermemesi, hiçbir şekilde geri gelmemesi için de çalışmalarımız sürecek.

İbrahim Kalın, Bağdadi operasyonu hakkında konuştu


YPG'YE KREDİ ÇIKARTMA ÇABASINI GÖRÜYORUZ

DEAŞ liderinin öldürülmesi önemli bir kazanımdır, terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişmedir. Fakat buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

Biz terörün her türüne karşıyız. DEAŞ nasıl bir terör örgütüyse YPG de terör örgütüdür. Buradan YPG'yi aklamaya dönük çabaların, bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu ifade etmek isterim."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sezgin Tanrıkulu 29 Ekim töreninde en öne geçmeye çalıştı
İstanbul'da Taksim Meydanı'ndan düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu en ön sırada bulunan protokolün yanında poz verdi.
Çavuşoğlu: YPG'liler DEAŞ'lıları serbest bırakıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor. Terör örgütünden başka birşey beklenmez" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir kutlama mesajı yayınladı.
Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik
Çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik, polis tarafından önlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

179
Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

422
Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

402
Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

105
Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

115
Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici

Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici

46
Beşiktaş-Galatasaray maçının capsleri

Beşiktaş-Galatasaray maçının capsleri

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir