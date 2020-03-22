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İbrahim Kalın: Yaşlılarımızı incitmeden uyaralım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında halka evde kalınması çağrısında bulunarak, "Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım" dedi.

DHA | 22.03.2020 - 11:18..
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla dünyada koronavirüs vaka sayısının 300 bini, ölümlerin ise 13 bini aştığını belirtti.

"YAŞLILARIMIZI İNCİTMEDEN VE KIRMADAN UYARALIM"

Salgının hız kaybetmediğini, herkesin çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kalın, evde kalınması çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver. Başka yol yok. Birlikte başaracağız. 'Bana bir şey olmaz', 'Ben gencim, sağlıklıyım', 'Evde sıkıldık, dışarı çıkalım', 'Herkes evinde, biz çıkabiliriz' diyenler, kendilerine ve çevrelerindeki insanlara en büyük zararı verebilirler. Tedbir, tercih değil, zarurettir. İhmalin bedeli ağırdır."

İbrahim Kalın: Yaşlılarımızı incitmeden uyaralım

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