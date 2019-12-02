1 Bilim insanları, karbondioksit tüketen bakteri türü geliştirdi Bilim insanları, enerji için karbondioksit tüketen bir bakteri türünü laboratuvar ortamında üretmeyi başardı.

2 İbrahim Kutlay'ın kaçış planı tutmadı Görüntülenmek istemeyen İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, kaçış planı yaptı.

3 Beyniniz için en kötü 7 besin Beslenme düzeni, beyin sağlığı üzerinde birçok etkiye sahiptir. Bazı besinler olumsuz etkilere sahip olabilir. Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, beyin sağlığı için en kötü 7 besini paylaştı.

4 Merve Özbey yüzüğü taktı Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Kenan Koçak ile nişanlandı.

5 İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı en düşük seviyede Mevsim normallerinden daha kurak geçen kasım ayı, İstanbul'daki barajların doluluk oranının düşmesine neden oldu.

6 Sporar Beşiktaş'ın teklifini kabul etti Slovan Bratislava'nın golcüsü Andraz Sporar, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etti. Sloven oyuncunun devre arası imza atması bekleniyor.