İbrahim Kutlay'ın kaçış planı tutmadı

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, uğruna 11 yıllık yuvasını bozduğu Edwina Sponza’dan ağustosta ayrılmıştı. Magazin dünyası ihanet ve şiddet iddiaları ile çalkalanmıştı.
YENİDEN BARIŞTILAR
Ama İbrahim Kutluay, babası ölen Edwina Sponza’yı cenazede yalnız bırakmayınca 15 gün önce buzlar erimiş, barış sağlanmıştı.
KAÇIŞ PLANI TUTMADI
Aşkta ikinci etaba geçen sevgililer, geçen gece Ortaköy’deki bir mekanda görüntülendi. İkili çıkışta flaşların patladığını fark edince, hızla dönüp lokantaya saklandı. 20 dakika sonra otoparktan ayrıldılar, ama aynı kareye girmekten kurtulamadılar.