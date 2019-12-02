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İbrahim Kutlay'ın kaçış planı tutmadı

Görüntülenmek istemeyen İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, kaçış planı yaptı.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 11:03..
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Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, uğruna 11 yıllık yuvasını bozduğu Edwina Sponza’dan ağustosta ayrılmıştı. Magazin dünyası ihanet ve şiddet iddiaları ile çalkalanmıştı.

İbrahim Kutlay'ın kaçış planı tutmadı

YENİDEN BARIŞTILAR

Ama İbrahim Kutluay, babası ölen Edwina Sponza’yı cenazede yalnız bırakmayınca 15 gün önce buzlar erimiş, barış sağlanmıştı.

KAÇIŞ PLANI TUTMADI

Aşkta ikinci etaba geçen sevgililer, geçen gece Ortaköy’deki bir mekanda görüntülendi. İkili çıkışta flaşların patladığını fark edince, hızla dönüp lokantaya saklandı. 20 dakika sonra otoparktan ayrıldılar, ama aynı kareye girmekten kurtulamadılar.

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