İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'yı ilk kez saklamadı

İki çocuğunun annesi olan Demet Şener'den sosyetik sevgilisi Edvina Sponza ile yaşadığı aşk yüzünden 14 yıllık evliliğini bitiren İbrahim Kutluay, önceki gece Edvina Sponza ile ilk kez birlikte görüntü vermekten çekinmedi.

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay önceki gece Beşiktaş'taki Backyard adlı mekandaydı.

SEVGİLİSİNİ ARKADAŞLARIYLA TANIŞTIRDI

Arkadaşlarıyla birlikte buluşan çift, yaklaşık 2 saat mekanda kaldı. Çıkışta İbrahim Kutluay’ın arabasıyla birlikte ayrılan çift, art arda patlayan flaşlar karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Basın mensuplarına yakalanmak istemeyen eski basketbolcu İbrahim Kutluay, gaza basarak hızla uzaklaşmaya çalıştı.

EVLENMEK İSTİYORLAR

Sosyetik sevgilisi Edvina Sponza’yla evleneceği söylenen İbrahim Kutluay, Edvina Sponza’yı Bebek’teki evine bıraktı. Edvina Sponza, muhabirlerin İbrahim Kutluay ile ilişkisi hakkındaki sorularına sessiz kalarak hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.