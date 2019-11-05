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İbrahim Kutluay eski sevgilisini yalnız bırakmadı

İzmir'de dört kuşaktır kuyumculuk yapan ve dünyaca ünlü isimlere ürün veren Sponza Ailesi'nin 72 yaşında yaşamını yitiren üyesi Enzo Sponza, kilisede son yolculuğuna uğurlandı.

DHA | 05.11.2019 - 14:45..
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İzmir'de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Sponza Ailesi'nin üyesi Enzo Sponza, 72 yaşında hayatını kaybetti.

KİLİSEDE TÖREN

Kentin tanınmış levanten iş insanı Enzo Sponza, bugün Alsancak Katolik Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından İzmir Paşaköprü Katolik Mezarlığı'na defnedildi.

İbrahim Kutluay eski sevgilisini yalnız bırakmadı

SARILARAK TESELLİ ETTİ

Ayinde İtalyan asıllı Enzo Sponza'nın çocukları Gabriele, Edwina ve Emmanuele Sponza ile eşi Ayşegül Sponza taziyeleri kabul etti. Edwina Sponza ile bir dönem aşk yaşayan ve geçen yaz ayrılan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay da cenazeye katıldı.

İbrahim Kutluay eski sevgilisini yalnız bırakmadı

Kutluay, Edwina Sponza’yı sarılarak teselli etti.

İbrahim Kutluay eski sevgilisini yalnız bırakmadı

İbrahim Kutluay eski sevgilisini yalnız bırakmadı

İbrahim Kutluay eski sevgilisini yalnız bırakmadı

İbrahim Kutluay eski sevgilisini yalnız bırakmadı

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