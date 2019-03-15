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İbrahim Tatlıses: 8 yıl önce yeniden doğdum

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile yeni yaşını kutladı.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 07:04..
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Nüfus cüzdanında 1 Ocak doğumlu gözüken ancak gerçek doğum tarihini bilmeyen İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran paylaşım geldi.

"ASIL SİZLER İYİ Kİ VARSINIZ"

Başından vurulduğu 14 Mart 2011 tarihini doğum günü kabul eden Tatlıses, kızı Elif Ada ile bu fotoğrafını paylaşıp; "8 yıl önce tekrar doğdum, Yüce Yaradan bir can daha bağışladı bana, kavuşturdu beni sizlere... Şükürler olsun. Ben iyi ki doğdum ama asıl sizler iyi ki varsınız... Sevginiz ve dualarınız bana güç, HEP VAR OLUN..." notunu düştü.

İbrahim Tatlıses: 8 yıl önce yeniden doğdum

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