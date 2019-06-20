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İbrahim Tatlıses, AK Parti için İstanbul'da

AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Tatlıses, "Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm" diye konuştu.

İHA | 20.06.2019 - 12:34..
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İbrahim Tatlıses, AK Parti için İstanbul'da

Türkiye'nin gözü İstanbul seçimlerinde.

23 Haziran'da sandık başına gidecek İstanbul seçmeni, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki tercihini yapacak.

Seçimler için geri sayıma geçilirken İbrahim Tatlıses'ten, AK Parti'ye destek açıklaması geldi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN ÖLÜRÜM"

Oğlu Ahmet Tatlıses'le birlikte etkinlik düzenleyen ünlü türkücü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için canını verebileceğini söyledi.

Tatlıses konuşmasında, "Urfalı ciğerci Ahmet’in oğluyum, ötesi yok. Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Oğluma bu organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyorum. Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Gelin İstanbul’a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Bu seçimde desteğimizi başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi ve adayından yana kullanalım.’’ ifadelerine yer verdi.

İbrahim Tatlıses, AK Parti için İstanbul'da

İbrahim Tatlıses'ten Binali Yıldırım'a destek VİDEO

İbrahim Tatlıses, AK Parti için İstanbul'da

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