İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

Adana'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal oldu

1 CHP Suriye'ye girilmesinden endişeli CHP'den 'Suriye'ye girmeyin' mesajı geldi. Açıklamada "Sorunlar barışçıl yollardan, askeri güç kullanmadan çözülmeli." denildi.

2 Ersun Yanal: Fenerbahçe asla eğilmez Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5-2 kazandıkları Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

3 Uzmanlardan yarıyıl tatilinde ödev uyarısı Yeni yıl tatili ve sömestir dönemi yaklaşırken, başarının anahtarı daha çok ödev yapmak mı? sorusu yeniden gündemde. Uzmanlar okuldan öğrenilen bilginin ödevden daha faydalı olduğunu söylüyor.

4 Berlin Duvarı’nın önünde bir Yozgatlı Yozgat’ta koca bir ev ve tarla bırakarak Almanya’ya göç eden Osman Kalın, Berlin Duvarı’nın doğusuna bahçe kurup, onu elinden almak isteyen yetkililere yıllarca direnmişti.

5 Vitiligo nedir Dış derinin renk kaybına uğramasıyla oluşan beyaz plaklarla seyreden bir deri hastalığına verilen ad olan vitiligonun, tedavisi mümkün bir cilt hastalığı olduğu belirtildi.

6 Plastik poşet yerine rengarenk fileler Samsun'da ilmek ilmek örülen alışveriş fileleri, plastik poşetlerin yerini alacak.