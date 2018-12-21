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İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

Milletvekili aday adayı olmasına rağmen listeye giremeyen Tatlıses, İzmir'de AK Parti'ye resmen üye oldu.

DHA | 21.12.2018 - 09:47..
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İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

24 Haziran'da yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde, İzmir 1'inci bölgeden AK Parti milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, aday gösterilmemişti.

Seçimlerden önce AK Parti tarafından yapılan temayül yoklaması için teşkilat turu da yapan ve temayül yoklamasına katılan Tatlıses, aday listesine yazılmadı.

İkametgahı Narlıdere'de bulunan Tatlıses, yerel seçimler öncesi AK Parti'ye üye olmak için resmi başvurusunu yaptı.

MESLEK: SES SANATÇISI

AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı'nın üyelik formunu dolduran Tatlıses, 'meslek' bölümüne, 'ses sanatçısı' yazdı.

BAŞVURU KABUL EDİLDİ

İbrahim Tatlıses formda, 7 çocuğunun bulunduğunu belirtti. Narlıdere İlçe Teşkilatı, Tatlıses'in üyelik başvurusunu kabul etti.

İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

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İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

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