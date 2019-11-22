İbrahim Tatlıses, İzmir'de Erdoğan'ın yanında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programı için İzmir'de.

Erdoğan önce cami açılışına katıldı ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanlığı'nda halka bir konuşma yaparken yanında tanınan simalar da vardı.

İBO'YLA BİRLİKTE

Daha önce AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ve İzmir'de yaşayan İbrahim Tatlıses de Cumhurbaşkanı'nın yanında yer aldı.

Tatlıses ve Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasından halkı birlikte selamladı.