taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7163
Euro
6.3226
Altın
1468.52
Borsa
106247.63
Gram Altın
270.014
Bitcoin
40641.36

İbrahim Tatlıses, İzmir'de Erdoğan'ın yanında

İbrahim Tatlıses, İzmir'de halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldı.

AA | 22.11.2019 - 16:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programı için İzmir'de.

Erdoğan önce cami açılışına katıldı ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanlığı'nda halka bir konuşma yaparken  yanında tanınan simalar da vardı.

İBO'YLA BİRLİKTE

Daha önce AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ve İzmir'de yaşayan İbrahim Tatlıses de Cumhurbaşkanı'nın yanında yer aldı.

Tatlıses ve Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasından halkı birlikte selamladı.

İbrahim Tatlıses, İzmir'de Erdoğan'ın yanında

İbrahim Tatlıses, İzmir'de Erdoğan'ın yanında

İbrahim Tatlıses, İzmir'de Erdoğan'ın yanında

İbrahim Tatlıses, İzmir'de Erdoğan'ın yanında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vergi cezalarına indirim geldi

Vergi cezalarına indirim geldi

281
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

161
Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kızları güldürdü

Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kızları güldürdü

531
Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

342
Halk Ekmek'in başına Özgen Nama getirildi

Halk Ekmek'in başına Özgen Nama getirildi

147
Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu

Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu

123
Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir