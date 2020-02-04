taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9809
Euro
6.6104
Altın
1568.88
Borsa
121114.28
Gram Altın
301.992
Bitcoin
54814.9

İbrahim Tatlıses'i yine sinirlendirdiler

Arabesk müziğin en önemli ismi İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan isim vermeden birilerine seslendi.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 15:13..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

İmparator İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından isyan etti.

Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Tatlıses, isim vermeden meydan okudu.

"KİMSENİN KARANLIĞINA IŞIK OLMAYA GELMEDİM"

İşte o mesaj: "Ben kimsenin karanlığına ışık olmaya gelmedim, keyfimden yanıyorum! Ben sadece yakınlarıma ışığım, beni yakmaya kalkmayın yakarım! Bana ateşle gelmeyin, ben ummanım hem söndürür hem boğarım! Beni dere sananların akıbeti tsunamidir! Bu sözlerimi yakınlarımla alakalı değildir . Hedeflerim bellidir. Yakınlarım da bilirler bunca yıldır bütün afetleri içimde biriktirmiş volkan gibiyim patlayabilirim! Bu arada şehitlerimize ALLAH’tan rahmet dilerim, yakınlarına sabır dilerim başımız sağ olsun TÜRKİYEM !"

İbrahim Tatlıses'i yine sinirlendirdiler

İlginizi Çekebilir
Bensu Soral'ı şaşırtan hediye
Genç oyuncu Bensu Soral’ın bir hayranı, heykelini yaptı.
Yağmur Atacan: Pınar’ı arıyorum
Eşi ve annesiyle alışveriş merkezine gelen Yağmur Atacan, elinde kahvelerle eşini aradı.
Demet Akalın, kızı için minibüs aldı
Hira'nın 6'ncı yaş gününü büyük bir sürprizle kutlayan ünlü şarkıcı, aldığı okul servisine 270 bin TL ödedi.
İpek Tanrıyar'dan hamile pozu
Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine giren İpek Tanrıyar, anne olmak için gün sayıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

256
Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

267
Çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı

Çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı

335
Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

49
Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu

Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu

580
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

121
Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina

Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir