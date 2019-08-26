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İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

1 yılın ardından açılması planlanan müzeye ilişkin konuşan ünlü sanatçı, "Mağarada doğduğum için de iftihar ediyorum." dedi.

AA | 26.08.2019 - 13:42..
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İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müzeye dönüştürülecek.

Projenin dateylarını konuşmak için Şanlıurfa Polisevi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile bir araya gelen Tatlıses, memleketinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"3 TEKNEM VAR"

Şanlıurfa'nın hızla değiştiğini ve gelişime açık olduğunu dile getiren Tatlıses, doğduğu mağaranın restore edilerek turizme kazandırılacağını söyledi. Tatlıses, "Fakir bir ailenin çocuğuydum. Mağarada doğduğum için de iftihar ediyorum. Allah daha sonra 'yürü ya kulum' dedi, çok şükür yürüdük. Şimdi 3 teknem var. 3 villam, 2 uçağım vardı. Her şey için şükür ediyorum. " dedi.

İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

OTEL YAPACAK

Kentin turizm potansiyelinin hızla arttığını gözlemlediğini belirten Tatlıses, "Şehir merkezine de büyük bir otel kazandırmak istiyorum. Turizmi ve insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Göbeklitepe dolayısıyla yatırım düşünüyorum. Turistler gelsin, kalsın, zaten en fazla yabancı turist geliyor." dedi.

UÇAK SEFERLERİNİN ARTIRILMASINI İSTEDİ

Özellikle Ege Bölgesi'nden kente uçak bulmakta zorlandığını anlatan Tatlıses, 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesi dolayısıyla da şehre olan uçak seferlerinin artırılmasını ve farklı güzergahların da eklenmesini beklediğini sözlerine ekledi.

İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

"İNANMIYORLARDI, GÖRSÜNLER"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de "Kendisinin doğduğu yer bir mağara. Şimdi bu mağarayı müze olarak açacağız. Bu kadar meşhur bir insanın nerede doğduğunu insanlar görsün, bilsin istiyoruz. Bu kadar lüks içerisinde yaşayan bir insanın mağarada doğduğuna kimse inanmıyordu. Tatlıses, gayret edip, mücadele ederek bugünlere gelmiştir." diye konuştu.

İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

1 YIL İÇİNDE AÇILACAK

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da müzeyle ilgili çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını aktardı. Müzeyi yaklaşık 1 yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını belirten Canpolat, müzenin kent merkezindeki Hızmalı Mahallesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını kaydetti.

İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

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