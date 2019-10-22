İbrahim Tatlıses, asker İdo'yu paylaştı

Şarkıcı İbrahim Tatlıses ile oyuncu Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, bedelli askerlik yapmak için kışlaya teslim oldu.

Babası İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun fotoğrafını paylaştı.

"3 GÜN 3 GECE SÜRER"

İbrahim Tatlıses, fotoğrafın altına şunları yazdı;

"Ne tez büyüdün de asker oldun İdo’can! ALLAH sana da diğer Mehmetçikler gibi hayırlı tezkereler nasip etsin inşallah. Kışla, koğuş, içtima alanı… Bunları bize anlatırsın artık! Baba-oğul hırsızlığa gitmişler baba bir numaralı hırsızmış ‘Haydi oğul bu akşam seninle hırsızlığa çıkalım demiş!’ Oğul; ‘Niye ki baba?’ demiş. ‘Oğul olur da başıma bir şey gelirse yerimi kime bırakırım, sana bırakırım!’ Mahalleye inmişler bakmışlar bir evin ışığı yanıyor, ‘Hele git içeri bak bakayım ne yapıyorlar, kimse var mı yok mu?’ Oğlan gidip bakmış ‘Baba’ demiş ‘Birkaç delikanlı oturmuş askerlik anılarını anlatıyorlar’, ‘İyi oğul haydi biz gidelim, çünkü bunların askerlik anıları 3 gün 3 gece sürer bize buradan bir şey çıkmaz’ deyip gitmişler. Şimdi sen de 19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık yandık valla!"