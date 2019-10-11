İbrahim Tatlıses'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sanatçılardan da destek mesajları gelmeye başladı.

Sessiz kalmayı tercih eden sanatçılar olsa da, İbrahim Tatlıses Instagram hesabından açıklama yaptı.

BÖLGEYE BARIŞ VE HUZUR...

Tatlıses, "Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı'nda Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yar ve yardımcısı olsun. Allah Mehmetçik'imizi korusun..." ifadelerini kullandı.

2013 yılında İbrahim Tatlıses ile Megri Megri şarkısını söyleyen Şivan Perwer ise Barış Pınarı Harekatı'na karşı küstah açıklamalarda bulunuyordu.

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