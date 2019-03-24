1 Tarkan kızına gelen reklam teklifini kabul etmedi Megastar Tarkan, temmuz ayında doğan kızı için gelen reklam teklifini reddetti. 5 milyonluk teklifi veren mama firması sadece bir kare fotoğraf istemişti.

2 İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Van’da uçağa binmek isteyen bir şahıs, transit yapacağı uyuşturucuları havalimanından geçiremedi, polise takıldı.

3 Hayal gücü ile görünmeyeni gören yazar: Jules Verne Hugo Gernsback ve H. G. Wells ile birlikte “Bilimkurgunun babası” olarak anılan yazar Jules Verne’nin bugün ölüm yıl dönümü. Kitap Ayracı olarak kendisini sevgi ve saygı ile anıyoruz.

4 Fikret Orman'dan Guti'ye: Göster kendini Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımda yardımcı antrenörlük yapan Guti ile bir toplantı gerçekleştirdi ve İspanyol hocaya "Göster kendini Guti. Sana olan güveni mi boşa çıkarma" dedi.

5 Otomobilin lastik içlerine 10 kilo eroin gizlediler Narkotik ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları ve arama yaptıkları otomobilin lastik içlerine zulalanmış 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirdi.

6 Deprem anında doğum yaptı 30 yaşındaki Ayşe Şentürk doğum yaptığı sırada, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Şentürk, ameliyat ekibinin başarılı çalışması sayesinde bebeğini kucağına alabildi.