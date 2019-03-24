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İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Van’da uçağa binmek isteyen bir şahıs, transit yapacağı uyuşturucuları havalimanından geçiremedi, polise takıldı.

İHA | 24.03.2019 - 12:33..
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22 Mart günü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van’dan İstanbul’a gitmek üzere havalimanına gelen Y.A. isimli şahsa, giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı.

İÇ ÇAMAŞIRI İŞE YARAMADI, TUTUKLANDI

Aramada, iç çamaşırı içerisinde 4 paket halinde toplam 208 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Y.A. isimli şüpheli gözaltına alınarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

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