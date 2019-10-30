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İç çamaşırına uyuşturucu saklayan bir kişi yakalandı

Trabzon'da polis ekipleri durdukları şüpheli araçta ve araç içerisinde bulunan şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada bir kişinin iç çamaşırında uyuşturucu sakladığı tespit edildi.

İHA | 30.10.2019 - 02:22..
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Ortahisar ilçesinde Kireçhane Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığından şüphelenilen bir aracı takibe aldı.

İÇ ÇAMAŞIRINDA VE EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Takip edildikten bir süre sonra durdurulan araç içerisinde bulunan M.B., H.S. ve 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslardan M.B.’nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırının içerisine saklanmış halde 130 adet ecstasy hap ele geçirildi. M.B. isimli şahsın tespit edilen 2 ayrı ev adresinde de yapılan eş zamanlı aramada 115 adet ecstasy hap ve 27 adet Lyrıca isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

İç çamaşırına uyuşturucu saklayan bir kişi yakalandı

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