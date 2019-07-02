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İç çamaşırından 43 paket uyuşturucu çıktı

Nevşehir'de, İran uyruklu kişinin üzerinde 163 gram metamfetamin ele geçirildi.

İHA | 02.07.2019 - 18:08..
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Nevşehir'in Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü sırasında polis bir yolcunun tedirgin hareketlerini fark etti.

Tedirgin hareketleri ile dikkat çeken İran uyruklu M.L.’nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırına gizlenmiş satışa hazır 43 paket halinde 163 gram metamfetamin ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan M.L., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İç çamaşırından 43 paket uyuşturucu çıktı

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