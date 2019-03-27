İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

'144 yıllık rüya' olarak bilinen proje, Karadeniz- Akdeniz arasını 6 saate indirecek ve ihracata önemli ölçüde katkı sağlayacak.

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Pancar: Besin değerleri ve sağlığa faydaları

Pancarlar, temel besin maddeleri ile birlikte çok iyi bir lif, potasyum, demir, C vitamini, folat ve manganez kaynağıdır. Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, pancarı mercek altına alıyor.