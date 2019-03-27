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İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde üniversite öğrencisinin iç çamaşırının içinde 55 parça eroin ele geçirildi.

İHA | 27.03.2019 - 14:01..
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Antalya’dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, operasyonla ilçeye girişi sırasında durdurdukları otomobilde S.A, E.K. ve S.E’yi gözaltına aldı.

ÜNİVERİSTE ÖĞRENCİSİ

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen S.E’nin iç çamaşırında saklanmış 55 parça halinde eroin ele geçirildi.

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. ve E.K. çıkarıldığı mahkemece " Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmaktan tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza evine gönderilirken, üniversite öğrencisi S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

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