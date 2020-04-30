Dolar
6.9728
0.3323%
Euro
7.582
0.3002%
Altın
1719.57
0.3823%
Borsa
101998.21
0.3965%
G. Altın
385.558
0.7133%
Bitcoin
63685.66
2.9428%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 451 bin kişi başvurdu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne, 1 haftada 451 bin kişi tarafından başvuru yapıldığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2020 - 10:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 451 bin kişi başvurdu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Yazılımcı Projesi, kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor...

    Bakan Berat Albayrak da, Twitter hesabından projeye yönelik bir açıklamada bulundu.

    BİR HAFTADA 451 BİN BAŞVURU

    Bakan Albayrak yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı.

    Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek."

    Görüş Bildir