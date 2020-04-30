1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 451 bin kişi başvurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne, 1 haftada 451 bin kişi tarafından başvuru yapıldığını belirtti.
- Haber Merkezi
- 30.04.2020 - 10:08
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Yazılımcı Projesi, kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor...
Bakan Berat Albayrak da, Twitter hesabından projeye yönelik bir açıklamada bulundu.
BİR HAFTADA 451 BİN BAŞVURU
Bakan Albayrak yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı.
Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek."