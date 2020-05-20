Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele, Libya ve koronavirüs konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda, bayramlaşma töreni düzenlendi.

Sınırlı katılımla gerçekleştirilen törende, koronavirüs tedbirleri uygulandı. Katılımcılar arasında sosyal mesafe kuralına uyulurken, salona girişlerde maske dağıtıldı, tören öncesinde salon dezenfekte edildi.

Salgınla mücadeleye ilişkin normalleşme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Hulusi Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere normalleşme yönündeki çalışmalarımız kapsamında bir takvim belirledik ve bu takvim üzerinde çalışıyoruz." dedi.

1411 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Salgına yönelik tedbirler alınırken terörle mücadelenin de artan bir tempoda devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bu çerçevede 5 operasyon bölgesinde, mavi vatanımızda TSK'nın kahraman mensupları büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyor.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Oradaki arkadaşlarımız kahramanca ve fedakarca mücadeleyi sürdürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist, operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

İDLİB'DE SON DURUM

Mutabakatlar kapsamında, Suriye'nin İdlib kentindeki faaliyetlerin de devam ettiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Birtakım radikal grupların yaptığı provokasyonlar, girişimler oldu. Ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması ve evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde tekrar evlerine dönmelerini sağlamak için orada yoğun ve kapsamlı bir çalışma içindeyiz.

Ruslarla koordineli yaptığımız çalışmalar var. Bazı aksaklıklar, bazı ateşkes ihlalleri olmakla birlikte genel anlamda ateşkese uyuluyor, istikrara doğru çok emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Bunun göstergesi olarak 300 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli olarak topraklarına dönmüş bulunuyor."





"LİBYA'DA DENGELER DEĞİŞTİ"

Libya'daki askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerinin de devam ettiğini belirten Akar, "TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya'daki dengeler önemli oranda değişti. Ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü için çalışan ulusal mutabakat hükümeti unsurları büyük başarılar sağladı." dedi.

Akar, Türkiye'nin Libya'daki tüm faaliyetlerinin muhatabının, BM tarafından tanınan Libya Hükümeti, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac olduğunu da vurguladı.

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET, GAZİLERİMİZE ACİL ŞİFA DİLİYORUM"

Ülkenin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için karada, denizde ve havada faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren silah ve mesai arkadaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bakan Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum, bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.