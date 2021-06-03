1 PKK'lı daha ikna yoluyla teslim oldu

1 PKK'lı daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu belirterek teslim olanların sayısının 78'e yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiğini ve 1 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 78'YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 78’e yükseldi” denildi.