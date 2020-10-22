10 havalimanı, 'daimi hava hudut kapısı' oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 10 havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaarı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

10 HAVALİMANI, "DAİMİ HAVA HUDUT KAPISI"

Buna göre, Pasaport Kanunu gereğince, Antalya Gazipaşa Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya Zafer Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine karar verildi.