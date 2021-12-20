10 ilde 453 yerleşim birimine ulaşım kapandı

Olumsuz hava koşulları ve kar nedeniyle Sivas, Bingöl, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Erzurum, Kars, Kastamonu ve Siirt'te 453 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yurt genelinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

SİVAS'TA 39 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Ulaş ilçelerine bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

BİNGÖL'DE 130 KÖYÜN YOLU KAPANDI

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Karlıova, Kiğı, Genç, Solhan, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Erzurum-Bingöl kara yolunun ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipleri vardiyalı olarak sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizliyor.

VAN

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile ilçelerdeki 25 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karın etkili olduğu Muradiye ilçesinde çocuklar, kızak ve bidonlarla yüksek tepelerden kayarak eğlenceli anlar yaşıyor.

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 2 gündür yağışların etkili olduğunu söyledi.

Yoğun kar nedeniyle 63 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, yolların en kısa zamanda açılması için ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

BİTLİS

Bitlis'te de olumsuz hava koşulları dolayısıyla 50 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 3 köy ve 3 mezraya ulaşım sağlanabilmesi için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

ERZURUM

Erzurum'da gece başlayan ve sabah şiddetini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 60 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

KARS

Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte 2 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Merkeze bağlı 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 4, Digor'da 9, Kağızman'da 6, Sarıkamış'ta 7, Selim'de 11 ve Susuz ilçesinde de 5 köyün yolu yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kastamonu merkeze bağlı 19 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede 3 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon ve 6 ekiple kar mücadelesini sürdürüyor.

SİİRT

Siirt'in Pervari ilçesinde geceden bu yana etkili olan kar ve tipiden dolayı Düğüncüler köyü ve Ormancık mezrası, Yapraktepe köyü ve Güzelbağ mezrası, Sarıyaprak köyü ve Karadayı mezrası ile Bent, Belenoluk, Söğütönü, Kışlacık ve Doğan köy yolu ulaşıma kapandı.

Geçitepe mevkisinde mahsur kalan bir araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı.

Yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.