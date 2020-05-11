100 bin sosyal konutun temelleri haziranda atılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlarla ilgili açıklamasında yatay mimari ve yeşil alan vurgusu yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 100 bin sosyal konut projesinin temellerinin haziran ayının sonunda atılacağını bildirdi.

50 bin sosyal konut projesi kapsamında 35 bin 252 konutun inşa sürecinin devam ettiğini belirten Kurum, 8 bin 900 konutun daha sahiplerinin belli olacağını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

SOSYAL KONUT PROJELERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak sosyal konut projelerimizde hız kesmiyoruz. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında 35.252 konutun inşa süreci devam ediyor. Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz.





8 BİN 900 KONUT, SAHİPLERİNİ BULACAK

100 bin sosyal konut projemiz kapsamında; bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep’te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8.900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak.

100 BİN SOSYAL KONUTUN TEMELLERİ HAZİRANDA ATILACAK

100 bin sosyal konutun temellerini inşallah haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı, bol yeşil alanı ve sosyal imkânları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak."