Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki Ömer Dinler, 10 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek, sevgi gösterileriyle taburcu olurken, sağlık çalışanlarına da duada bulundu.

Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Ömer Dinler, 19 Nisan'da yüksek ateş ve nefes darlığı şikayeti ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dinler'in yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

101 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu edildi

10 GÜNLÜK TEDAVİ İLE VİRÜSÜ YENDİ

Hastanede 10 gün tedavi gören Dinler, testlerinin negatif çıkması üzerine dün taburcu edildi. Sağlık personelinin alkışlarıyla hastaneden uğurlanan Ömer Dinler, "Allah sizden razı olsun, vazifeniz hayırlı olsun. Sizler Peygamber'e komşu olacaksınız" diye dua etti.

KARANTİNA EVİNDE ŞARKILARLA KARŞILANDI

Dinler, 14 gün boyunca kendisini izole etmesi için hazırlanan eve getirildi. Dinler, izolasyon süresince kalacağı yerde de balonlarla, alkışlarla ve şarkılarla karşılandı. Ömer Dinler'i kapıda karşılayalar, gitar eşliğinde 'Bir Şarkısın Sen' şarkısını söyledi.

"SİZLER, PEYGAMBERE KOMŞU OLACAKSINIZ"

Ömer Dinler de "Sizler Peygamber'e komşu olacaksınız, vazifeniz hayırlı olsun. Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah hükümetimize kuvvet versin" dedi.

Ömer Dinler, 14 günlük izolasyonun ardından Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmaya devam edecek.