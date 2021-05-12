11 Sivil Toplum Kuruluşundan İkizdere'de yapılacak madene destek

Rize'de 11 sivil toplum örgütü, İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağı'nın doğayı katlettiği yönündeki açıklamaların gerçek niyetle yapılmadığını belirtti.

İkizdere’de yapılması planlanan maden ile ilgili tartışmalar sürerken konuyla ilgili STK'lar açıklama yaptı.

Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, 11 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yazılı bir açıklama yayınladı.

"AMAÇLARI DOĞA DEĞİL"

Yatırımların iç yüzünü araştırmadan çevreci kesilen bazı grupların, amaçlarının doğa, çevre ve insan hakları olmadığını belirtti.

"BENZER SENARYOLAR DİĞER YATIRIMLARDA DA GÖRÜLDÜ"

Benzer senaryoları grupların 3. Havalimanı, 3. Köprü gibi büyük yatırımlarda da görüldüğünü ve bu yatırımların önünü kesilmeye çalışıldığını hatırlan Peçe şunları ifade etti:

"Benzer grupların ağacı bahane edip Gezi Parkı olaylarını başlattıkları ve çevreyi günlerce talan etmek sureti ile kalkışma içerisine girdikleri hepimizin malumudur. İkizdere halkını kışkırtmak için yöreye gelen HDP'li vekiller ile 64 baronun taş ocağı ile ilgili yaptığı açıklamayı okuduğumuzda bu çelişkiyi anlamamak izahtan varestedir.”

"PKK’NIN ÇIKARDIKLARI YANGINLARA SES ETMİYORLAR"

Terör örgütünün çıkarttığı yangınlara ses çıkarmayan barolar hakkında konuşan Peçe ”PKK tarafından ülkenin dört bir yanında çıkartılan yangınlara bugüne kadar tek ses çıkartmayan HDP'li vekiller ile İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari, Şırnak gibi baroların İkizdere ile ilgili alelacele açıklama yapmaları gerçek niyetlerini ortaya koyma bakımından çok anlamlıdır." diye konuştu.



Rize Baro Başkanı Ümit Peçe

ABD Başkanının 1915 olayları ile ilgili “Soykırım” kararına tepki koyan açıklamaya imza vermeyen Baroların, İkizdere ile ilgili yaptığı açıklamayı iyi niyetli görmediklerini belirten Peçe sözlerini şöyle sürdürdü:

"DOĞANIN ZARAR GÖRMESİNİ BİZ DE İSTEMEYİZ"

"Bu çevrelerin İkizdere ile ilgili yaptığı açıklamaları iyi niyetle bağdaştırmak asla mümkün değildir. Elbette doğanın zarar görmesini bizler de istemeyiz. Ancak ilimizin coğrafi yapısı gereği arazilerin engebeli olması nedeni ile büyük yatırımlar için aranan düz araziyi bulmak mümkün değildir. Bu nedenle deniz dolgusu kaçınılmaz olmaktadır. Lojistik merkezle ilgili de en yerinde karar deniz dolgusudur. Deniz dolgusu için de İkizdere İşkencedere'deki taşın en uygun taş olduğu bilinen bir gerçektir. Taşın çıkartılması esnasında doğaya verilecek olan tahribatın taş çıkartma işi bittikten sonra giderileceği ve çevrenin eski haline getireceği devletin en yetkili makamları tarafından taahhüt edilmiştir."

"TAHRİBATIN GİDERİLMESİ KAYDIYLA DESTEKLİYORUZ"

Peçe, açıklamada imzası bulunan meslek örgütleri olarak çevreye verilecek tahribatın giderilmesi kaydıyla yatırımlara devam edilmesi yönündeki düşünceleri olduğunu kaydetti.

Açıklamaya, Rize Barosu Başkanlığı, Rize Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı, Rize Ticaret Borsası, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Rize Muhasebeciler Odası Başkanlığı, Rize Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, Rize Kent Konseyi, Rize Kent Gönüllüleri Konseyi, TÜMSİAD Rize Şubesi, MÜSİAD Rize Şubesi, 53 Gazeteciler Derneği destek verdi.