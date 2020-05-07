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    11 yaşındaki Yiğit'e polislerden doğum günü sürprizi

    Muğla'da yaşayan Yiğit Çalış'a, 11'inci yaş gününde çok sevdiği polis memurları doğum günü sürprizi yaptı.
    • DHA
    • 07.05.2020 - 18:46
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    11 yaşındaki Yiğit'e polislerden doğum günü sürprizi

     

    Muğla'nın Menteşe ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Yiğit Çalış, 11'inci yaş gününü çok sevdiği polis memurlarıyla kutlamak istediğini, annesi Derya Çalış'a söyledi.

    Çalış'ın emniyet müdürlüğüne oğlunun isteğini iletmesiyle polis memurları harekete geçti.

    Yiğit'e çok sevdiği polislerden doğum günü sürprizi -2

    DOĞUM GÜNÜ ANONSU GEÇİLDİ

    Trafik Haftası dolayısıyla polisler, Yiğit Çalış'ın evinin önünden anons geçip, "Doğum günün kutlu olsun Yiğit" dedi.

    Ardından evin önüne gelip, getirdikleri pastayı uzatan ekipler, Yiğit Çalış'ın doğum gününü kutladı. Muğla Trafik Şube Müdürü Raşit Tosun tarafından gönderilen sürpriz hediye de küçük çocuğa verildi.

    Anne Derya Çalış, "Bu özel günümüzde bizi kırmayıp yanımızda olan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekibine teşekkür ederim" dedi.

    Yiğit'e çok sevdiği polislerden doğum günü sürprizi -1

    Yiğit'e çok sevdiği polislerden doğum günü sürprizi -3

    Yiğit'e çok sevdiği polislerden doğum günü sürprizi -4

    Yiğit'e çok sevdiği polislerden doğum günü sürprizi -5

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