Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta tuzaklanmış patlayıcı nedeniyle yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Türkiye'nin sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi sürerken bir acı haber daha geldi.

Bir asker şehit oldu

DHA'nın haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Tunahan ERBAŞI, EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.

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