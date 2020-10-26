Kayseri'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çesitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- İHA
- 26.10.2020 - 01:17
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahısların üst, ev ve araç aramalarında 50 gram metamfetamin ,100 gram eroin maddesi, 40 gram bonzai maddesi, 45 gram esrar maddesi ve 3 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.