Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır’ın Lice kırsalında tespit edilen 3 ayrı noktada 572 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında Lice kırsalında arama- tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Tespit edilen 3 ayrı noktada 547 kg toz esrar, 25 kg kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Bakanlıktan yapılan açıklama

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında;

Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında, önceden tespit edilen 3 ayrı noktada yapılan arazi arama tarama faaliyetinde; 547 kg toz esrar, 25 kg kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor"