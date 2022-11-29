Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe
- 29.11.2022 - 20:30
- Güncelleme : 29.11.2022 - 20:31
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında Lice kırsalında arama- tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Tespit edilen 3 ayrı noktada 547 kg toz esrar, 25 kg kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.
Bakanlıktan yapılan açıklama
Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında;
Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında, önceden tespit edilen 3 ayrı noktada yapılan arazi arama tarama faaliyetinde; 547 kg toz esrar, 25 kg kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor"