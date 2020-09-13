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    13 Eylül, Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1527 vaka tespit edildi. 57 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 13.09.2020 - 19:35
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 19:35
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    13 Eylül, Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs tablosunu paylaştı

    Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 1527 yeni vaka tespit edildi.

    VEFAT SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

    Tedavi altındaki 1102 kişi sağlığına kavuşurken, 57 kişi vefat etti. Böylece vefat edenlerin sayısı 7 bini geçmiş oldu.

    "VİRÜS SEVDİKLERİMİZİ BİZDEN AYIRIYOR"

    Bakan Koca tabloyu, "57 can kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim." ifadeleriyle paylaştı.

    13 Eylül, Türkiye de koronavirüs salgınında son durum #1

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