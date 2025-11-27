13 il hazırlansın: Lapa lapa yağacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz örtüyü bekleyenlere müjde...

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, 1 Aralık Pazartesi günü aralarında Erzurum, Kars ve Van'ın da bulunduğu 13 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmin raporuna göre, yurdun genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

KAR YAĞACAK İLLER

Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars Ardahan, Bayburt'ta karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesi bekleniyor.