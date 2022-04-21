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    13 kaçak göçmen, Bulgar polisi tarafından yakalanıp darbedildi

    Kırklareli'de jandarma ekiplerince sınırda yakalanan 13 kaçak göçmen, yasa dışı geçtikleri Bulgaristan'da yakaladıktan sonra polis tarafından darbedilip, Türkiye'ye itildiklerini ileri sürdü.
    • 21.04.2022 - 00:20
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    13 kaçak göçmen, Bulgar polisi tarafından yakalanıp darbedildi

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Kofçaz ilçesinin Bulgaristan sınırında 13 kaçak göçmen yakaladı.

    'Bulgar polisi darbedip, Türkiye'ye itti' iddiası

    Kaçak göçmenler ifadelerinde, Yunanistan üzerinden geçtikleri Bulgaristan'da polise yakalandıklarını ve üzerlerindeki değerli eşyaların alınıp, darbedilerek, zorla Türkiye'ye itildiklerini anlattı.

    DHA'nın haberine göre 13 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, işlemleri yapıldıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    13 kaçak göçmen, Bulgar polisi tarafından yakalanıp darbedildi #1


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