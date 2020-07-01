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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 16:37
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor #1

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.

    Koronavirüs vakaları, Türkiye'de görülmeden önce 9 Mart'ta Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın yarın Katar'a gideceği öğrenildi.

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