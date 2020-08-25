14 ilde kına gecesi ve sünnet düğünü etkinlikleri yasaklandı

Genelgeyle yarından itibaren 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri konulu yeni bir genelge gönderdi.

Genelgeyle yarından itibaren 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği belirtildi.

İŞTE GENELGENİN KAPSADIĞI O İLLER

26 Ağustos’tan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya,Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek.

14 ilde düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak, dans ve oyuna izin verilmeyecek.

Yine bu illerde düğün salonlarında dans/oyuna izin verilmeyecek, sandalye/koltuk düzeni dans/oyun pisti/alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak.

KAMUDA YİYECEK VE İÇECEK İKRAMI DA DURDURULDU

Gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.

Ayrıca genelgede, ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacağı da açıklandı.