14 ilde nüfus müdürlüklerinde işlemler randevulu yapılacak

Koronavirüs önlemleri kapsanında, 14 ildeki nüfus müdürlüklerinde, randevulu sisteme geçildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, koronavirüsle mücadeleye yönelik alınan kararlar kapsamında 14 ilin nüfus müdürlüklerinde ek tedbirler alındı.

RANDEVU SİSTEMİNE GEÇİLEN İLLER

Alınan tedbirler kapsamında, zorunlu ve acil durumlar dışında; Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat ile bu illere bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adrese ilişkin gibi işlemler geçici süreyle sadece randevulu olarak gerçekleştirilecek.