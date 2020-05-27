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    14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

    Koronavirüs tedbirlerince 14 yaş ve altı çocuklar 11:00 - 15:00 saatleri arasında yeniden sokağa çıkarak, vakit geçirdi.
    • AA
    • 27.05.2020 - 12:19
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    14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

    Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

    Alınan tedbirler sonucu salgın tablosunda durum iyiye giderken, 11:00 - 15:00 saatleri arasında 14 yaş ve altı çocukların sokağa çıkmasına izin verilmişti.

    Bu kapsamda çocuklar yeniden sokağa çıktı.

    YENİDEN SOKAĞA ÇIKAN ÇOCUKLAR PARKLARA KOŞTU

    81 ilde Arefe günü başlayan ve 26 Mayıs'ta son bulan sokağa çıkma kısıtlamasının da ardından evlerinde bunalan çocuklar, belirlenen sürede kendilerini parklara attı.

    Güzel havayı gören çocuklar aileleriyle birlikte sokağa çıkarak, bisiklet binip gönüllerince eğlendi.

    Doyasıya eğlenen çocuklar bisiklete bindi, bazı ise parkta salıncakta sallandı.

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