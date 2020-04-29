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    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi

    Ekipler, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yolcuların maske takıp takmadıklarını kontrol etti.
    • AA
    • 29.04.2020 - 12:16
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    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.

    TOPLU TAŞIMADA SIKI DENETİM

    Ekipler, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını inceledi.

    Yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafeye uyup uymadıkları kontrol edildi.

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