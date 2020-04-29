İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi
Ekipler, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yolcuların maske takıp takmadıklarını kontrol etti.
- AA
- 29.04.2020 - 12:16
Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.
TOPLU TAŞIMADA SIKI DENETİM
Ekipler, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını inceledi.
Yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafeye uyup uymadıkları kontrol edildi.